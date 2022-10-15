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Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь.
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
Согласно заявлению ведомства, оккупантов в Беларуси радостно «встретили с хлебом и солью».
Там заявляют, что решение о создании региональной группировки войск было принято и реализуется якобы «в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства».
"Продиктовано это решение непрерывной активностью в приграничных с нами районах», - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск .
В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».
Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли в Республику Беларусь.
Об этом сообщает Минобороны Беларуси.
Согласно заявлению ведомства, оккупантов в Беларуси радостно «встретили с хлебом и солью».
Там заявляют, что решение о создании региональной группировки войск было принято и реализуется якобы «в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства».
"Продиктовано это решение непрерывной активностью в приграничных с нами районах», - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко принял принципиальное решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для увеличения укомплектованности боевых частей.
Напомним, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации» . После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск .
В Беларуси ввели режим «контртеррористической операции» из-за якобы готовящихся со стороны соседних государств сообщений о «провокациях».