В Луганской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли Грековку, Новоегоровку и Белогоровку, на захваченных территориях региона собираются развить туризм.

Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

— Россияне не прекращают открывать огонь по недавно освобожденным ВСУ селам Луганщины. 16 октября противником обстреляны Грековка, Новоегоровка и Белогоровка, где остается местное население, — отметил он.

Как подчеркнул глава ОВА, эвакуировать людей из освобожденных населенных пунктов из-за обостренной ситуации безопасности могут только украинские военные.

В Бахмутском направлении от снарядов россиян страдают населенные пункты по всей линии столкновения.

В то же время незаконное вооруженное формирование «ЛНР», по данным Гайдая, присоединилось к соглашению о сотрудничестве в сфере курортов и туризма с «новыми субъектами РФ», что предусматривает поддержку мероприятий в сфере курортов и реализации туристического потенциала региона.

— Особенно в Рубежном, Попасной, Горном и Золотом, Северодонецке, Лисичанске. Не Крым, конечно, но промышленный туризм можно развить. Отель «Мир» заждался туристов. Последними там гостили «тиктокеры», – заметил глава ОВА.

Напомним, что Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал, который будет судить высшее руководство РФ.