Синод ПЦУ во вторник, 18 октября, поддержал возможность проводить богослужения в честь Рождества 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, заседание Синода состоялось в резиденции предстоятеля церкви при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

«Решение приняли, учитывая многочисленные запросы и дискуссию, которая в течение многих лет продолжается в церкви и в обществе; предусматривая, в частности, из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений», - пояснили в ВЦУ.

Рождественские богослужения 25 декабря будут проводить по решению настоятеля и общины, если этого хотят верующие. После богослужений священников просят сообщить Киевской митрополии, сколько людей участвовало в них.

Также Православная церковь Украины создала Миссию капелланской помощи верующим ВТО, которые были вынуждены выехать из Украины из-за войны (Капелланскую миссию ВЦУ), и обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой «решить вопросы духовной опеки для православных верующих из Украины, которые временно в результате войны живут за пределами нашего государства».

В ПЦУ заявили, что среди украинцев за границей создаются приходы под именем УПЦ, которые фактически зависят от Московского патриархата, и попросили Вселенский патриархат помочь организовать церковную жизнь украинских верующих за границей с использованием родного языка богослужения и другими церковными обычаями.