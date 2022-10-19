В среду 19 октября, около 10:30, в Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».

«19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», — говорится в сообщении.