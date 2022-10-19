Киев сегодня экономит всего 7% электроэнергии из 30% необходимых.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

В КМВА призвали жителей экономить электроэнергию и воду, тогда электросеть не будут выключаться принудительно.

— Поэтому, чтобы не было веерных отключений, нужно: ограничить работу энергоемких приборов в часы пик с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 23.00, – говорится в сообщении администрации.

Кроме того, КМВА обратилась к бизнесу выключать вывески, подсветку, не оставлять включенными освещения в помещениях на ночь и иллюминацию.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев сместить потребление электроэнергии на ночные часы. Он предупредил, что отопительный сезон будет сложным в истории, поэтому нужно уже сейчас экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время.