Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев сместить потребление электроэнергии на ночные часы. Он предупреждает, что отопительный сезон будет самым сложным в истории, поэтому нужно уже сейчас экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время.

Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров 4 октября. Он также сообщил, что состояние готовности жилых домов и тепловых сетей к отопительному сезону оценивается почти в 90%.

Как рассказал Денис Шмигаль, в регионах Украины, где отсутствуют активные боевые действия, состояние готовности к отопительному сезону приближается к показателю 100%. Он добавил, что правительство вело подготовку по трем направлениям.

– Первое направление – это накопление необходимых для прохождения отопительного сезона ресурсов. Сейчас в наших подземных газохранилищах есть почти 14 млрд кубов газа. Рассчитываем также дополнительные объемы импортного газа от наших партнеров. Об этом говорили с США, Великобританией, Норвегией. Что касается угля. Накопили около 2 млн. тонн. До старта отопительного сезона будем заполнять все имеющиеся в Украине склады, отметил Денис Шмигаль.

Он также призвал украинцев экономить электроэнергию.

— Каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги, за свет, газ, тепло, воду, — заявил он.

По словам главы правительства, дополнительным ресурсом в грядущем отопительном сезоне будет древесина.

— Правительство уже выделило областным военным администрациям 562 млн грн субвенции на закупку древесины. Речь идет прежде всего о прилегающих к зоне боевых действий регионах. Важно быстро распределить ресурсы в те общины, где они действительно будут нужны, — отметил он.

Напомним, что вопрос принудительной эвакуации николаевцев перед началом отопительного сезона даже не обсуждается, хотя логистика построена.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вице-премьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.