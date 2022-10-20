Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесов «Бук-2М», «ТОР» и «ПАНЦИР», а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг»

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение дня отработано более 440 огневых задач.

Уточненные потери врага составили:

43 оккупанта

6 танков

9 единиц авто-бронетехники

2 гаубицы 152 калибра

командно-штабная машина

вражеский беспилотник-разведчик.

Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Напомним, в среду 19 октября, около 10:30, в Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.