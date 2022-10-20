Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесов «Бук-2М», «ТОР» и «ПАНЦИР», а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг»
Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение дня отработано более 440 огневых задач.
Уточненные потери врага составили:
Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.
Напомним, в среду 19 октября, около 10:30, в Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.
Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплесов «Бук-2М», «ТОР» и «ПАНЦИР», а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг»
Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение дня отработано более 440 огневых задач.
Уточненные потери врага составили:
Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.
Напомним, в среду 19 октября, около 10:30, в Херсонской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52.