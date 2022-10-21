Среди обращений граждан о нарушении языкового закона 17,8% касались нарушений наружной рекламы, вывесок, надписей.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

Отмечается, что за 9 месяцев 2022 секретариатом уполномоченного зарегистрировано 2177 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них 17,8% касались нарушений наружной рекламы, вывесок, надписей. Среди них размещение вывесок с надписью на негосударственном языке на фасадах зданий ресторанов, магазинов, автомастерских, салонов красоты.

В начале февраля уполномоченный Тарас Креминь обратился к городским главам ряда населенных пунктов, в которых были зафиксированы нарушения языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок с требованием их устранения. После этого обнаруженную наружную рекламу демонтировали, отметили в пресс-службе.

Как напомнили в Офисе языкового уполномоченного, согласно статье 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» языком рекламы, включая рекламу на телевидении и радио, есть государственный язык. Эти требования распространяются на все определенные виды рекламы независимо от способа ее размещения и содержания (внутренняя, наружная, реклама на транспорте, политическая, социальная реклама и т.п.).

Напомним, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в первый день нового учебного года рассказал о задачах и вызовах перед современным украинским образованием. Также он предлагает ввести в международное законодательство термин «образовательный геноцид».