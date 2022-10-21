Представители администрации президента Джо Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая соглашение с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, официальные лица США обеспокоены недавней угрозой Маска прекратить поставки спутниковой службы Starlink в Украину и дружественную позицию по отношению к России в серии твитов, в которых Маск изложил мирные предложения в пользу Путина. Они также озабочены его планами по покупке Twitter с группой иностранных инвесторов.

По словам источников, обсуждение все еще находится на ранней стадии. Одна из возможностей – через закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), находящийся в ведении Министерства финансов США, для проверки предприятий Маска.

Одним из элементов сделки с Twitter на 44 млрд долларов, которая может повлечь за собой рассмотрение CFIUS, является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, Binance – криптобиржа, основанная и управляемая уроженцем Китая, а также суверенный фонд благосостояния Катара.

Напомним, накануне компания SpaceX сообщила Пентагону, что не может больше финансировать работу Starlink в Украине.

В Офисе Президента заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink.

Илон Маск говорит, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink в Украине.

Затем он заявил, что дальше будет финансировать услуги Starlink в Украине.