В Краматорске Донецкой области собаки выстроились в очередь, чтобы их накормили.

Об этом сообщил гендиректор организации шефа Хосе Андреса World Central Kitchen Нейт Мук в твиттере.

– Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили станцию кормления домашних животных в Краматорске (при вашей поддержке!). Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть, – написал Нейт Мук.

Напомним, основатель организации World Central Kitchen Хосе Андрес убежден, что Украина победит в войне, потому что у украинских военных хорошая продовольствие.