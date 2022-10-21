Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что графики отключения электроэнергии в Украине планируют изменить.

В эфире телемарафона в пятницу, 21 октября, Кудрицкий сообщил, что Укрэнерго на следующей неделе изучит статистику по ограничениям в разных областях и проанализирует, насколько эффективными были отключения.

— Мы вместе с командами облэнерго попробуем сделать графики отключений более равномерными, более справедливыми… Мы будем пытаться в течение следующих дней сделать эти графики еще более сбалансированными для того, чтобы они были более комфортными для наших граждан, — сказал он.

По словам главы Укрэнерго, в субботу и воскресенье планируется «намного меньший объем» отключений. Режим экономии электроэнергии может занять несколько недель и будет зависеть от того, когда специалисты смогут возобновить нормальную работу электростанций, поврежденных российскими атаками.

— Думаю, что это вопрос нескольких недель, но это не означает, что в течение нескольких недель ежедневно будут применяться ограничения, — уточнил Кудрицкий и попросил украинцев продолжать экономить электроэнергию.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Укрэнерго показало инфографику, в каких регионах украинцы экономили электроэнергию 20 октября, а где наоборот увеличили ее потребление во время пиковой нагрузки на сети.

В компании призвали продолжить экономить потребление электроэнергии, чтобы не применять принудительные отключения.