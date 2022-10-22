|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:53
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:31
|Заход солнца
|17:53
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|37.8 грн
|38.8 грн
В Украине стартовала программа расширенного скрининга новорожденных наследственными и врожденными редкими заболеваниями. Их также называют «орфанными».
Услуга бесплатна и доступна в роддомах, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время брифинга 21 октября.
По ее словам, в роддоме проводят забор крови в первые 48-72 часа жизни младенца и передают на исследования в лабораторный центр
— В случае, если выявлены отклонения от нормальных показателей, родителей проинформируют об угрозе здоровью ребенка для дальнейших исследований или назначения лечения экспертами медико-генетического центра, – отмечает она.
Услуга безвозмездна и предоставляется в рамках пакета «Медицинская помощь при родах» по программе медицинских гарантий.
Ранее новорожденных в Украине проверяли только на четыре наследственные болезни – гипотиреоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз. Теперь можно сделать безвозмездную диагностику на выявление 21 орфанного заболевания, подвергающихся коррекции на ранних стадиях.
В Украине стартовала программа расширенного скрининга новорожденных наследственными и врожденными редкими заболеваниями. Их также называют «орфанными».
Услуга бесплатна и доступна в роддомах, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время брифинга 21 октября.
По ее словам, в роддоме проводят забор крови в первые 48-72 часа жизни младенца и передают на исследования в лабораторный центр
— В случае, если выявлены отклонения от нормальных показателей, родителей проинформируют об угрозе здоровью ребенка для дальнейших исследований или назначения лечения экспертами медико-генетического центра, – отмечает она.
Услуга безвозмездна и предоставляется в рамках пакета «Медицинская помощь при родах» по программе медицинских гарантий.
Ранее новорожденных в Украине проверяли только на четыре наследственные болезни – гипотиреоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз. Теперь можно сделать безвозмездную диагностику на выявление 21 орфанного заболевания, подвергающихся коррекции на ранних стадиях.