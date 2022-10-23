С понедельника, 24 октября, в школах Ровно открываются осенние каникулы. Они продлятся неделю.

Об этом сообщает городской голова Ровно Александр Третьяк.

Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. – 30.10) ровенских школьников отправить на осенние каникулы.

Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.

Садочки работают в обычном режиме. В случаях, когда отсутствует водоснабжение или электроэнергия — решение будет приниматься дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Украине с растет количество учеников, которые могут учиться по смешанной форме - сейчас более 2 млн детей имеют возможность ходить в школу.