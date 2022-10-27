С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ВСУ уничтожили более 69 тысяч оккупантов.
Также за прошедшие сутки «приземлили» около 20 вражеских беспилотников, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 27 октября ориентировочно составили:
Напомним, в среду, 26 октября, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ВСУ уничтожили более 69 тысяч оккупантов.
Также за прошедшие сутки «приземлили» около 20 вражеских беспилотников, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 27 октября ориентировочно составили:
Напомним, в среду, 26 октября, штурмовая и армейская авиация ВСУ отработала 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.