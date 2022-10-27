С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины ВСУ уничтожили более 69 тысяч оккупантов.

Также за прошедшие сутки «приземлили» около 20 вражеских беспилотников, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 27 октября ориентировочно составили:

личного состава - около 69220 (+320) человек ликвидировано;

танков - 2631 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 5364 (+13) ед;

артиллерийских систем - 1690 (+4) ед;

РСЗО - 379 (+0) ед;

средства ПВО - 192 (+0) ед;

самолетов - 271 (+0) ед;

вертолетов - 249 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1398 (+19);

крылатые ракеты - 351 (+1);

корабли /катера - 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 4078 (+2) ед;

специальная техника - 150 (+1).