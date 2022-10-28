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В четверг, 27 октября, штурмовая и армейская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага. Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил было выполнено около 130 огневых задач.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Потери врага в живой силе — 44 оккупанта. В дополнение к утренним самолетам и вертолетам, уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы авто-бронетехники.
В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага.
Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.
Также в Генштабе подтвердили поражение живой силы и техники противника в предыдущие дни. В частности, на временно занятой территории Херсонской области отметили доставку в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов. Также в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих, добавили в Генштабе.
Напомним, утром 27 октября в Херсонской области украинские защитники сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.
В четверг, 27 октября, штурмовая и армейская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага. Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил было выполнено около 130 огневых задач.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Потери врага в живой силе — 44 оккупанта. В дополнение к утренним самолетам и вертолетам, уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы авто-бронетехники.
В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага.
Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.
Также в Генштабе подтвердили поражение живой силы и техники противника в предыдущие дни. В частности, на временно занятой территории Херсонской области отметили доставку в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов. Также в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих, добавили в Генштабе.
Напомним, утром 27 октября в Херсонской области украинские защитники сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.