Отопление уже подключено к 9,2 тысячам объектов социальной инфраструктуры в 21 регионе Украины и Киеве, а также к 19 тысячам жилых домов в 16 регионах.

Сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заверил, что подключение отопления производится без изменений и переносов. В первую очередь подключают больницы, детские сады и школы.

— Также совместно с регионами работаем над разными вариантами создания стратегических запасов резервов, чтобы оперативно реагировать на вызовы и проблемные вопросы, которые могут возникать с теплом, электричеством и водоснабжением вследствие вражеских атак, – говорится в сообщении.

Алексей Чернышев также призвал украинцев экономить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Министр напомнил, что с 10 по 28 октября российскими атаками поражено более 500 объектов, из которых более 40 - объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, что в Николаеве обустроят пункты с кроватями для горожан на случай, если в их домах в результате обстрелов РФ отключится отопление.