«Укрпочта» выпустила символический маркированный конверт «Весна настанет снова!». На нем, в частности, изображены подсолнечники.

О запуске нового конверта сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

— У Укрпочты для вас есть оптимистическое напоминание – «Весна придет опять!». С таким названием выпустили новый конверт с оригинальной почтовой маркой. Теперь у вас есть еще одна возможность поддержать своих родных, близких, военных или людей, вынужденных переехать в другой город – напишите им письмо, а на почте или онлайн можно приобрести наш символический конверт, — написал он.

По его словам, дизайн помог сделать Андрей Сагач, победивший в народном голосовании в конкурсе PostEurop. «Мир – высшая ценность человечества». Потому что подсолнечники, то любовь, а двуглавые орлы - какая-то мутационная печаль.

— Кстати, очень много украинских песен на тему весны. Но мне вспомнились слова группы «Вопли Видоплясова»: «Весна, весна, весна, весна прийде. Весна, весна, весна, весна вгамує…» – рашистов от их посягательств на чужую землю, — добавил он.

Напомним, что ранее Укрпочта выпустила новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту, о дате выпуска сообщат отдельно.