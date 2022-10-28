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Командир Военно-Морских сил ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа и командующий Морским командованием НАТО вицеадмиралом Китом Блаунтом в ходе онлайн-встречи обсудили ход боевых действий на территории Украины и текущую ситуацию.
Об этом говорится на официальной странице ВМС ВСУ в Telegram.
Офицеры определили перспективные направления военного сотрудничества, направленного на развитие боевых возможностей национального флота для отражения российской агрессии и защиты территориальной целостности Украины.
Командующий Морским командованием НАТО отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности украинских военных моряков, овладевающих новейшими образцами вооружения.
В свою очередь глава украинских ВМС поблагодарил вице-адмирала Кита Блаунта за неизменную поддержку нашей страны и оказанную помощь со стороны иностранных партнеров.
Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров выделять больше денег на украинскую армию, пока она дает отпор вторжению России.
Командир Военно-Морских сил ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа и командующий Морским командованием НАТО вицеадмиралом Китом Блаунтом в ходе онлайн-встречи обсудили ход боевых действий на территории Украины и текущую ситуацию.
Об этом говорится на официальной странице ВМС ВСУ в Telegram.
Офицеры определили перспективные направления военного сотрудничества, направленного на развитие боевых возможностей национального флота для отражения российской агрессии и защиты территориальной целостности Украины.
Командующий Морским командованием НАТО отметил высокий уровень подготовки, профессионализма и мотивированности украинских военных моряков, овладевающих новейшими образцами вооружения.
В свою очередь глава украинских ВМС поблагодарил вице-адмирала Кита Блаунта за неизменную поддержку нашей страны и оказанную помощь со стороны иностранных партнеров.
Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров выделять больше денег на украинскую армию, пока она дает отпор вторжению России.