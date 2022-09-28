Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит партнеров выделять больше денег на украинскую армию, пока она дает отпор вторжению России.

Его заявления приводит CNBC.

— Войны непредсказуемы, поэтому никто не может сказать, как долго это продлится, — сказал он в своем вступительном слове перед Европейским парламентом.

После чего напомнил об успехах украинского контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях, отметив, что их не было бы, если бы не существенная поддержка со стороны НАТО, Европейского Союза и США.

— Это может продолжаться долго, и мы должны быть готовы оказать поддержку. Реальность такова, что у нас нет выбора, – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Сегодня стало известно, что в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.