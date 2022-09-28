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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит партнеров выделять больше денег на украинскую армию, пока она дает отпор вторжению России.
Его заявления приводит CNBC.
— Войны непредсказуемы, поэтому никто не может сказать, как долго это продлится, — сказал он в своем вступительном слове перед Европейским парламентом.
После чего напомнил об успехах украинского контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях, отметив, что их не было бы, если бы не существенная поддержка со стороны НАТО, Европейского Союза и США.
— Это может продолжаться долго, и мы должны быть готовы оказать поддержку. Реальность такова, что у нас нет выбора, – подчеркнул Йенс Столтенберг.
Сегодня стало известно, что в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит партнеров выделять больше денег на украинскую армию, пока она дает отпор вторжению России.
Его заявления приводит CNBC.
— Войны непредсказуемы, поэтому никто не может сказать, как долго это продлится, — сказал он в своем вступительном слове перед Европейским парламентом.
После чего напомнил об успехах украинского контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях, отметив, что их не было бы, если бы не существенная поддержка со стороны НАТО, Европейского Союза и США.
— Это может продолжаться долго, и мы должны быть готовы оказать поддержку. Реальность такова, что у нас нет выбора, – подчеркнул Йенс Столтенберг.
Сегодня стало известно, что в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.