Сегодня, 28 сентября, в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.

Минобороны США цитирует AFP.

В дополнение к «Хаймарсам» Украина получит боеприпасы к ним, а также 12 систем «Титан » для борьбы с российскими БПЛА.

В пакет также войдут около 300 единиц автомобильной техники, десятки грузовиков с прицепами для перевозки тяжелого оборудования, разные радары, средства связи и наблюдения, а также оборудование для саперов и другое снаряжение для солдат.

Ранее сообщалось, что США предупредили РФ о катастрофических последствиях ядерного удара.