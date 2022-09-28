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Сегодня, 28 сентября, в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.
Минобороны США цитирует AFP.
В дополнение к «Хаймарсам» Украина получит боеприпасы к ним, а также 12 систем «Титан » для борьбы с российскими БПЛА.
В пакет также войдут около 300 единиц автомобильной техники, десятки грузовиков с прицепами для перевозки тяжелого оборудования, разные радары, средства связи и наблюдения, а также оборудование для саперов и другое снаряжение для солдат.
Ранее сообщалось, что США предупредили РФ о катастрофических последствиях ядерного удара.
Сегодня, 28 сентября, в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины на 1,1 миллиарда долларов, который будет предусматривать передачу 18 HIMARS.
Минобороны США цитирует AFP.
В дополнение к «Хаймарсам» Украина получит боеприпасы к ним, а также 12 систем «Титан » для борьбы с российскими БПЛА.
В пакет также войдут около 300 единиц автомобильной техники, десятки грузовиков с прицепами для перевозки тяжелого оборудования, разные радары, средства связи и наблюдения, а также оборудование для саперов и другое снаряжение для солдат.
Ранее сообщалось, что США предупредили РФ о катастрофических последствиях ядерного удара.