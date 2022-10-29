Кабинет Министров сегодня, 28 октября, поддержал постановление о передаче в государственную собственность Кафедрального собора Крымской епархии Православной церкви Украины во временно оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

- Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги передан из собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность Украины. Соответствующее постановление сегодня поддержало правительство, говорится в сообщении.

Решение позволяет защитить нарушенные права общины Православной церкви Украины на Крымском полуострове. Собор будет передан в безвозмездное использование Крымской епархии ПЦУ, а после деоккупации полуострова вернется в собственность церкви.

Правительственное постановление было принято во исполнение постановления Верховной Рады «О некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги».

Она была инициирована и разработана Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Минреинтеграция с 2019 года проводит последовательную политику защиты общин ПЦУ во временно оккупированном Симферополе и отстаивает позицию о передаче собора в собственность общины после освобождения от россиян полуострова.

Напомним, ранее Синод ПЦУ поддержал возможность совершать богослужения в честь Рождества 25 декабря.