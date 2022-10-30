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Полиция Барселоны задержала вандала, рисовавшего на местных исторических достопримечательностях Z-символику. Это 57-летний гражданин российского происхождения.
Об этом сообщили в полиции Каталонии, пишет Цензор.НЕТ .
Кроме символа Z, мужчина оставлял на зданиях свастики и угрожающие тексты на русском языке.
Первые граффити его авторства заметили на исторических зданиях города более года назад – в сентябре 2021 года. Муж оставил отметки на Барселонском соборе и на здании, в котором расположено украинское общество «Родник».
Затем исполненные в таком же стиле надписи и рисунки появились на других достопримечательностях города. Как выяснилось, Вандал также фотографировал свои надписи и публиковал фото в соцсетях.
Новейшие граффити мужчина оставил 11 октября. Эти надписи уже содержали оскорбления и угрозы в адрес украинцев и россиян, которые не поддерживают агрессию РФ.
Вандала был задержан вечером в пятницу, 28 ноября. Выяснилось, что это 57-летний мужчина, который родился в России, но долгое время жил на Донбассе и является гражданином Украины.
Мужчине выдвинули обвинения в причинении вреда историческому наследию, угрозам и преступлению на почве ненависти. Суд отпустил его в залог.
Напомним, Административный суд немецкого города Гамбург оштрафовал местного жителя на 4 тысячи евро за знак Z , размещенный весной на заднем стекле автомобиля. 62-летний водитель был признан виновным в одобрении преступных действий.
Полиция Барселоны задержала вандала, рисовавшего на местных исторических достопримечательностях Z-символику. Это 57-летний гражданин российского происхождения.
Об этом сообщили в полиции Каталонии, пишет Цензор.НЕТ .
Кроме символа Z, мужчина оставлял на зданиях свастики и угрожающие тексты на русском языке.
Первые граффити его авторства заметили на исторических зданиях города более года назад – в сентябре 2021 года. Муж оставил отметки на Барселонском соборе и на здании, в котором расположено украинское общество «Родник».
Затем исполненные в таком же стиле надписи и рисунки появились на других достопримечательностях города. Как выяснилось, Вандал также фотографировал свои надписи и публиковал фото в соцсетях.
Новейшие граффити мужчина оставил 11 октября. Эти надписи уже содержали оскорбления и угрозы в адрес украинцев и россиян, которые не поддерживают агрессию РФ.
Вандала был задержан вечером в пятницу, 28 ноября. Выяснилось, что это 57-летний мужчина, который родился в России, но долгое время жил на Донбассе и является гражданином Украины.
Мужчине выдвинули обвинения в причинении вреда историческому наследию, угрозам и преступлению на почве ненависти. Суд отпустил его в залог.
Напомним, Административный суд немецкого города Гамбург оштрафовал местного жителя на 4 тысячи евро за знак Z , размещенный весной на заднем стекле автомобиля. 62-летний водитель был признан виновным в одобрении преступных действий.