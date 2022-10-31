|Швидкість вітру:
|7.1 м/с
|Схід сонця:
|06:32
|Захід сонця:
|16:38
|Температура завтра:
|+13 C°
|Швидкість вітру:
|6.1 м/с
|Схід сонця:
|06:46
|Захід сонця
|16:36
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|38.9 грн
|39.4 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 30 октября успешно приостановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области, Северск Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев.
Россия продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Червоное Херсонской области, а также Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили российский самолет и уничтожили два состава россиян на юге.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 30 октября успешно приостановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области, Северск Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев.
Россия продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Червоное Херсонской области, а также Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили российский самолет и уничтожили два состава россиян на юге.