За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов, 14 танков и по одному самолету и вертолету. Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов, 14 танков и по одному самолету и вертолету. Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.