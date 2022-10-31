За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов, 14 танков и по одному самолету и вертолету. Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 71 820 (+620) человек,

танков - 2686 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 5485 (+32) ед,

артиллерийских систем - 1728 (+4) ед,

РСЗО - 383 (+0) ед,

средства ПВО - 197 (+0) ед,

самолетов - 275 (+1) ед,

вертолетов - 253 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1),

крылатые ракеты – 352 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4128 (+8) ед,

специальная техника – 154 (+0).

Ранее сообщалось, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики метко сбили дежурный Су-25.