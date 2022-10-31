Российские войска снова пытались поразить портовую инфраструктуру в Очакове Николаевской области.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Отмечается, что ночью 30 октября враг вел артиллерийский обстрел по портовой акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Среди дня, 30 октября, враг обстреливал Куцурубскую громаду из РСЗО и тяжелой артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.

Также, 31 октября, ориентировочно в 7:05 удары с РСЗО были по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших нет.

Вчера, 30 октября, около 12:00 были обстрелы окрестностей населенного пункта Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера, в 19:20 и сегодня, 31 октября, в 03:15 обстрелы подвергся населенному пункту Широковской громады. В результате чего поврежден один жилой дом. Попадания тоже были по открытой территории.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Ночью, 31 октября, ориентировочно в 00.54 враг обстрелял населенный пункт громады. Пострадавших нет. Информация по разрушениям уточняется.

Напомним, что авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники россиян, а воины-зенитчики точно сбили дежурный Су-25.