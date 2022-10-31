В Николаевской области в Шевченково местные жители, учителя и волонтеры взялись восстанавливать здание школы, которое разрушилось после обстрелов российскими войсками.

Об этом сообщает «Суспільне».

Российские снаряды повредили крышу образовательного учреждения, из-за этого упали две бетонные плиты на втором этаже, также разбиты все окна, рассказывает директор Шевченковской школы Ольга Ясенко.

— Многие из тех, кто остался в деревне, не стояли в стороне. Все пришли нам помогать. Мы забиваем окна, ремонтируем, накрываем крышу брезентом и пленкой, – говорит Ольга Ясенко.

Совместными усилиями организовали работу и закупили необходимые материалы. Собрал людей и организовал рабочие бригады Виталий. Мужчина нашел необходимую технику и оборудование. Работы будут держать два дня, говорит волонтер.

— Работали 22 человека, пять бригад, некоторые накрывали крышу, некоторые мусор убирали, внизу делали окна, на стремянках. Мы работали с утра до вечера, к сожалению, день сейчас короткий, будем продолжать работать. Школа большая, очень много окон, очень много повреждений, будем работать, – рассказал Виталий.

Пришли помочь восстановить школу Екатерина и ее муж. Здесь учатся их дети, поэтому стоять в стороне не могут, говорит женщина.

Госпожа Катерина убирает мусор, а мужчина забивает окна.

— В школе учатся мои дети, дочь и сынишка. Верим, что скоро будет победа и что скоро отстроим немного, отремонтируем и вернемся снова на учебу. Убираем мусор, многое, что разрушено, осыпалось, подметаем, выбрасываем. Все, что можем, тем и помогаем, – говорит Екатерина Романцевич.

Напомним, что в течение ноября должны сделать большую часть временных укрытий, которые обустроят на остановках в Николаеве.