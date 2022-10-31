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В ноябре должны изготовить большую часть временных укрытий, которые обустроят на остановках в Николаеве.
Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
Он также рассказал, что несколько таких укрытий изъявили желание изготовить за свой счет неравнодушные горожане.
— Уже установлена первая остановка за средства бюджета Николаева. В общей сложности их должно быть около 40. Мы получили уведомления от неравнодушных николаевцев, которые готовы, кажется, две остановки сделать за собственные средства по тому проекту, который подготовил город. Таким образом, к инициативе идут и добрые дела, и добрые люди. Мы рассчитываем, что к началу зимы большая часть укрытий будет изготовлена. Здесь есть вопрос и технологический, ведь бетон должен выстоять определенное время. Здесь нельзя склеить из бумажки, потому что потом кто-то должен отвечать за то, защитит ли остановка людей. Поэтому процедура, к сожалению, несколько затягивается, — отметил вице-мэр.
Он добавил, что в Харькове также успели установить не так много подобных укрытий.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.
Также стало известно, что для Николаева приобрели еще два временных бетонных укрытия, которые установят на остановках общественного транспорта.
Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.
В ноябре должны изготовить большую часть временных укрытий, которые обустроят на остановках в Николаеве.
Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
Он также рассказал, что несколько таких укрытий изъявили желание изготовить за свой счет неравнодушные горожане.
— Уже установлена первая остановка за средства бюджета Николаева. В общей сложности их должно быть около 40. Мы получили уведомления от неравнодушных николаевцев, которые готовы, кажется, две остановки сделать за собственные средства по тому проекту, который подготовил город. Таким образом, к инициативе идут и добрые дела, и добрые люди. Мы рассчитываем, что к началу зимы большая часть укрытий будет изготовлена. Здесь есть вопрос и технологический, ведь бетон должен выстоять определенное время. Здесь нельзя склеить из бумажки, потому что потом кто-то должен отвечать за то, защитит ли остановка людей. Поэтому процедура, к сожалению, несколько затягивается, — отметил вице-мэр.
Он добавил, что в Харькове также успели установить не так много подобных укрытий.
В конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.
Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.
Также стало известно, что для Николаева приобрели еще два временных бетонных укрытия, которые установят на остановках общественного транспорта.
Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.
В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.