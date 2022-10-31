В Николаеве будет подготовлено не менее 10 крупных пунктов обогрева для населения в зимнее время. Также будут организованы небольшие дополнительные пункты.

Об этом рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Мы готовим не менее 10 крупных пунктов обогрева. Также у нас есть небольшие объекты, где мы можем разместить людей. Самый последний вариант – это будут наши больницы, часть из них имеет автономное отопление. Если будет хотя бы электрическая энергия, то мы сможем та людей некоторое время передержать, — отметил он.

Заммэра заверил, что информация о расположении пунктов будет размещена немного позже, городские власти не хотят заранее извещать о таких пунктах, чтобы враг не воспользовался ситуацией.

— Сейчас не те температурные показатели. Мы не хотим, чтобы эта информация распространялась и на территории врага, —добавил он.

Кроме того, Виталий Луков призвал николаевцев позаботиться о вариантах выезда из города. По его словам, ситуация в Николаеве может быть сверхсложной и людям следует рассмотреть вариант временного переезда, чтобы переждать тяжелые времена.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаевской области развернут «теплые пункты» в которых будут раздавать воду, также в специальных пунктах люди смогут согреться зимой.