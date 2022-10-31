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В Николаеве будет подготовлено не менее 10 крупных пунктов обогрева для населения в зимнее время. Также будут организованы небольшие дополнительные пункты.
Об этом рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Мы готовим не менее 10 крупных пунктов обогрева. Также у нас есть небольшие объекты, где мы можем разместить людей. Самый последний вариант – это будут наши больницы, часть из них имеет автономное отопление. Если будет хотя бы электрическая энергия, то мы сможем та людей некоторое время передержать, — отметил он.
Заммэра заверил, что информация о расположении пунктов будет размещена немного позже, городские власти не хотят заранее извещать о таких пунктах, чтобы враг не воспользовался ситуацией.
— Сейчас не те температурные показатели. Мы не хотим, чтобы эта информация распространялась и на территории врага, —добавил он.
Кроме того, Виталий Луков призвал николаевцев позаботиться о вариантах выезда из города. По его словам, ситуация в Николаеве может быть сверхсложной и людям следует рассмотреть вариант временного переезда, чтобы переждать тяжелые времена.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаевской области развернут «теплые пункты» в которых будут раздавать воду, также в специальных пунктах люди смогут согреться зимой.
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В Николаеве будет подготовлено не менее 10 крупных пунктов обогрева для населения в зимнее время. Также будут организованы небольшие дополнительные пункты.
Об этом рассказал первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Мы готовим не менее 10 крупных пунктов обогрева. Также у нас есть небольшие объекты, где мы можем разместить людей. Самый последний вариант – это будут наши больницы, часть из них имеет автономное отопление. Если будет хотя бы электрическая энергия, то мы сможем та людей некоторое время передержать, — отметил он.
Заммэра заверил, что информация о расположении пунктов будет размещена немного позже, городские власти не хотят заранее извещать о таких пунктах, чтобы враг не воспользовался ситуацией.
— Сейчас не те температурные показатели. Мы не хотим, чтобы эта информация распространялась и на территории врага, —добавил он.
Кроме того, Виталий Луков призвал николаевцев позаботиться о вариантах выезда из города. По его словам, ситуация в Николаеве может быть сверхсложной и людям следует рассмотреть вариант временного переезда, чтобы переждать тяжелые времена.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаевской области развернут «теплые пункты» в которых будут раздавать воду, также в специальных пунктах люди смогут согреться зимой.