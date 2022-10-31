Компания ДТЭК использовала запас оборудования на своих складах после двух волн атак России, произошедших после 10 октября.
Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в эфире телемарафона.
Он отметил, что сегодня снова были обстреляны объекты критической инфраструктуры.
— Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских «волн атак», которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести, – отметил Дмитрий Сахарук.
Однако, по его словам, стоимость оборудования измеряется сотнями миллионов долларов, поэтому есть определенные сложности с его покупкой.
— Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков, — подытожил он.
Напомним, что в Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.
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Компания ДТЭК использовала запас оборудования на своих складах после двух волн атак России, произошедших после 10 октября.
Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в эфире телемарафона.
Он отметил, что сегодня снова были обстреляны объекты критической инфраструктуры.
— Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских «волн атак», которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести, – отметил Дмитрий Сахарук.
Однако, по его словам, стоимость оборудования измеряется сотнями миллионов долларов, поэтому есть определенные сложности с его покупкой.
— Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков, — подытожил он.
Напомним, что в Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.