Компания ДТЭК использовала запас оборудования на своих складах после двух волн атак России, произошедших после 10 октября.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня снова были обстреляны объекты критической инфраструктуры.

— Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских «волн атак», которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести, – отметил Дмитрий Сахарук.

Однако, по его словам, стоимость оборудования измеряется сотнями миллионов долларов, поэтому есть определенные сложности с его покупкой.

— Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков, — подытожил он.

Напомним, что в Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.