По состоянию на 17.30 без света в столице остается 270 000 квартир и 40% потребителей столицы – без воды.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

- Восстановили водоснабжение левого берега города. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы. Свет вернули жителям Троещины и частично Подолу. Завершается подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии, что позволит возобновлять водоснабжение, – сообщил он.

Виталий Кличко добавил, что энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера. Но ситуация сложная. Поэтому отключения будут в дальнейшем применяться.

Напомним, российские войска утром 31 октября ударили по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.