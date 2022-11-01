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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для возобновления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности уже с 12 странами.
Об этом сообщили в МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что украинские дипломаты постоянно держат контакт с партнерами по этому вопросу на основе списков потребностей, подготовивших профильные ведомства. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.
— Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний из 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки, – рассказал Дмитрий Кулеба.
Среди оборудования, которое получает Украина – генераторы разных типов, автоматические переключатели, тепловые пушки и другое.
— Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров… Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которая отозвалась на наш срочный запрос, — отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ведет диалог с партнерами о помощи для возобновления энергетической инфраструктуры после российских обстрелов и договоренности уже с 12 странами.
Об этом сообщили в МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что украинские дипломаты постоянно держат контакт с партнерами по этому вопросу на основе списков потребностей, подготовивших профильные ведомства. МИД Украины обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.
— Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний из 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки, – рассказал Дмитрий Кулеба.
Среди оборудования, которое получает Украина – генераторы разных типов, автоматические переключатели, тепловые пушки и другое.
— Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров… Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которая отозвалась на наш срочный запрос, — отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, что из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.