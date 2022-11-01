НЭК «Укрэнерго» в 06:00 предоставило облэнерго объемы применения графиков аварийного отключения потребителей в Киеве и ряде областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграмме.

Для устранения последствий атак россиян сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

В Укрэнерго подчеркнули, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Напомним, что по состоянию на утро 1 ноября в Киеве после вражеских обстрелов полностью восстановлено водо- и энергоснабжение.