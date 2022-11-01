В Черкассах сегодня, 1 ноября, остановили движение троллейбусов.

Такое решение было принято для экономии электричества, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.

— Мы приняли решение остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку требует большого количества питания. Сейчас мы не можем это позволить. Понимаю, что это создает неудобства для пассажиров, но это вынужденный шаг для стабилизации ситуации, — объяснил он.

По его словам, все троллейбусные маршруты в Черкассах дублируются на автобусах.

Как рассказал мэр Черкасс, сегодня в городе восстановили свет и водоснабжение. Сейчас перебои с водой исключительно у жильцов квартир на верхних этажах. Коммунальщики продолжают работать над устранением недостатков.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» в 06:00 предоставило облэнерго объемы применения графиков аварийного отключения потребителей в Киеве и ряде областей Украины.