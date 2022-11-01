Из-за угрозы ракетных ударов заведения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно. Заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области, сообщает Киевская областная военная администрация.

Причиной изменений является угроза вражеских обстрелов по территории региона.

«В случае других изменений в учебном процессе проинформируем дополнительно. Призываем жителей Киевщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Берегите себя и близких!» – отметили в Киевской ОВА.

Напомним, около полуночи 1 ноября российские войска обстреляли Николаев из систем С-300. Попадания зафиксированы в центре города по жилым кварталам.