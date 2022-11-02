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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 800 российских оккупантов, а также самолет и вертолет. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:
Напомним, что в течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.
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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 800 российских оккупантов, а также самолет и вертолет. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:
Напомним, что в течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.