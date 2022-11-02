За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 800 российских оккупантов, а также самолет и вертолет. Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 73270 (+800) человек ликвидировано;

танков – 2714 (+16);

боевых бронированных машин – 5525 (+24);

артиллерийских систем – 1733 (+3);

РСЗО – 387 (+4);

средства ПВО – 198 (+1);

самолетов – 277 (+1);

вертолетов - 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23);

крылатые ракеты – 397 (+0);

корабли/катера – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10);

специальная техника – 154 (+0).

Напомним, что в течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.