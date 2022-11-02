Из освобожденных населенных пунктов Бериславского района Херсонской области запускают бесплатное автобусное сообщение с Кривым Рогом.

Об этом сообщил Херсонский городской совет.

«Из деоккупированных населенных пунктов Бериславского района в Кривой Рог будет ездить бесплатный автобус», — говорится в сообщении.

В горсовете уточняют, что с 1 ноября начал курсировать маршрут сообщением Кривой Рог — Орловое и в обратном направлении. Автобус будет ездить дважды в неделю — во вторник и четверг. Отправление из Кривого Рога — в 7.00 с Центрального автовокзала. В обратном направлении — из села Орловое в 15:00.

Также будет курсировать маршрут сообщением Кривой Рог — Новопетровка, дважды в неделю — во вторник и пятницу. Отправление — с криворожского автовокзала в 06:30. В обратном направлении — из Новопетровки в 09:40.

Отмечается, что при необходимости возможно внесение изменений в график движения.

Напомним, в Херсонской городской военной администрации дали жителям города и области советы, как поступить в случае подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС.