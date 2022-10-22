В Херсонской городской военной администрации дали жителям города и области советы, как поступить в случае подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС.

Рекомендации обнародованы на Facebook-странице Херсонского горсовета.

«В случае прорыва дамбы Каховской ГЭС для территории Херсонской городской территориальной громады через 2 часа начнется катастрофическое затопление. Уровень воды в Днепре после прорыва может подняться до 5 м. Максимальный уровень воды будет достигнут через 13 часов 48 минут. Время стояния пика наводнения — 3 часа 30 минут», — отметили в отделе по гражданской защите Херсона.

Поэтому граждан призывают в случае опасности выключить электроприборы, газовые плиты, взять документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды и направляться в безопасные районы.

Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, необходимо направляться в следующие безопасные районы:

жителям поселка городского типа Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновскую;

жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновила), шоссе Вячеслава Чорновила и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям Карантинного острова, при невозможности эвакуироваться на безопасную территорию, подняться на уровень третьего этажа зданий;

жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

жителям поселка городского типа Камышаны подняться на улицу Центральную;

жителям поселка Приозерное подняться выше улицы Белозерской.

Также в военной администрации города призвали оказывать помощь больным и пожилым людям и известить соседей об опасности.

Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.

Оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.

Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.

Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.