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В Херсонской городской военной администрации дали жителям города и области советы, как поступить в случае подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС.
Рекомендации обнародованы на Facebook-странице Херсонского горсовета.
«В случае прорыва дамбы Каховской ГЭС для территории Херсонской городской территориальной громады через 2 часа начнется катастрофическое затопление. Уровень воды в Днепре после прорыва может подняться до 5 м. Максимальный уровень воды будет достигнут через 13 часов 48 минут. Время стояния пика наводнения — 3 часа 30 минут», — отметили в отделе по гражданской защите Херсона.
Поэтому граждан призывают в случае опасности выключить электроприборы, газовые плиты, взять документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды и направляться в безопасные районы.
Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, необходимо направляться в следующие безопасные районы:
Также в военной администрации города призвали оказывать помощь больным и пожилым людям и известить соседей об опасности.
Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
В Херсонской городской военной администрации дали жителям города и области советы, как поступить в случае подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС.
Рекомендации обнародованы на Facebook-странице Херсонского горсовета.
«В случае прорыва дамбы Каховской ГЭС для территории Херсонской городской территориальной громады через 2 часа начнется катастрофическое затопление. Уровень воды в Днепре после прорыва может подняться до 5 м. Максимальный уровень воды будет достигнут через 13 часов 48 минут. Время стояния пика наводнения — 3 часа 30 минут», — отметили в отделе по гражданской защите Херсона.
Поэтому граждан призывают в случае опасности выключить электроприборы, газовые плиты, взять документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды и направляться в безопасные районы.
Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, необходимо направляться в следующие безопасные районы:
Также в военной администрации города призвали оказывать помощь больным и пожилым людям и известить соседей об опасности.
Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.