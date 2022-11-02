Запорожская атомная электростанция возобновила теплоснабжение города Энергодар, переведя два энергоблока в состояние «горячей остановки».

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

— Сегодня, 2 ноября 2022 года, силами украинского персонала ЗАЭС возобновлено теплоснабжение в Энергодаре. Также в жилых домах появилась горячая вода. Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки,— говорится в сообщении.

В настоящее время работники ЗАЭС продолжают выполнять работы по запуску систем для восстановления теплоснабжения в городе - спутнике станции.

Напомним, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» вводит дополнительные ограничения энергоснабжения в трех областях - Сумской, Харьковской и Полтавской.