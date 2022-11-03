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За прошедшие сутки Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БПЛА Орлан.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 3 ноября.

Также авиация ВСУ нанесла по врагу 21 удар – под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили четыре состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.