Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 ноября успешно приостановили атаки врага в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 ноября.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории Белоруссии.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфине Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении - по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

в Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов под Снигиревкой.