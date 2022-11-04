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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 ноября успешно приостановили атаки врага в Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 ноября.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории Белоруссии.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов под Снигиревкой.
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 3 ноября успешно приостановили атаки врага в Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 ноября.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает бить по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории Белоруссии.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов под Снигиревкой.