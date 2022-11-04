Российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами снабжения тяжелой военной техники.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

«В последние недели РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники из складов Беларуси», — указывают специалисты.

Ранее сообщалось, что в войне против Украины Россия потеряла больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.