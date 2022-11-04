За прошедшие сутки, 3 ноября, украинские защитники уничтожили 840 российских военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 ноября ориентировочно составили:

личного состава – около 74 тысяч 840 (+840) человек ликвидировано

танков / ‒ 2750 (+16) ед.

боевых бронированных машин ‒ 5580 (+28) ед,

артиллерийских систем - 1772 (+17) ед,

РСЗО - 391 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 201 (+3) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 258 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1450 (+8),

крылатые ракеты ‒ 397 (+0),

корабли катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12) ед,

специальная техника – 155 (+1).

«840 оккупантов и 28 бронемашин в сутки — не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях», — прокомментировали в Генштабе.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов под Снигиревкой.