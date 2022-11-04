За прошедшие сутки, 3 ноября, украинские защитники уничтожили 840 российских военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 ноября ориентировочно составили:
«840 оккупантов и 28 бронемашин в сутки — не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях», — прокомментировали в Генштабе.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов под Снигиревкой.
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За прошедшие сутки, 3 ноября, украинские защитники уничтожили 840 российских военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 ноября ориентировочно составили:
«840 оккупантов и 28 бронемашин в сутки — не рекорд, но мощно. Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях», — прокомментировали в Генштабе.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов под Снигиревкой.