Правительство Украины изменило порядок обеспечения населения бесплатными продуктовыми наборами в условиях военного положения.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Согласно решению Кабмина, теперь продуктовые наборы смогут получить и те внутренне перемещенные лица, имеющие право на получение денежной помощи за счет средств госбюджета или в рамках помощи международным организациям.
Что изменилось?
— Мы упорядочили помощь более гибким и одновременно укрепили обязательность обеспечения граждан установленными объемами продуктов. В целом решение расширит круг и улучшит обеспечение нуждающихся в помощи людей, а также позволит более эффективно использовать запасы ранее закупленного зерна для обеспечения хлебом населения, нуждающегося в помощи, — пояснила глава Минэкономики Юлия Свириденко.
Ранее Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.
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Правительство Украины изменило порядок обеспечения населения бесплатными продуктовыми наборами в условиях военного положения.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Согласно решению Кабмина, теперь продуктовые наборы смогут получить и те внутренне перемещенные лица, имеющие право на получение денежной помощи за счет средств госбюджета или в рамках помощи международным организациям.
Что изменилось?
— Мы упорядочили помощь более гибким и одновременно укрепили обязательность обеспечения граждан установленными объемами продуктов. В целом решение расширит круг и улучшит обеспечение нуждающихся в помощи людей, а также позволит более эффективно использовать запасы ранее закупленного зерна для обеспечения хлебом населения, нуждающегося в помощи, — пояснила глава Минэкономики Юлия Свириденко.
Ранее Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.