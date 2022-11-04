Правительство Украины изменило порядок обеспечения населения бесплатными продуктовыми наборами в условиях военного положения.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Согласно решению Кабмина, теперь продуктовые наборы смогут получить и те внутренне перемещенные лица, имеющие право на получение денежной помощи за счет средств госбюджета или в рамках помощи международным организациям.

Что изменилось?

продукты от государства безвозмездно смогут получать ВПЛ, имеющие право на денежную помощь;

предусмотрена возможность компенсации услуг по хранению зерна или выпеканию хлеба частью продукции;

отмечена необходимость соблюдать объемы каждого товара в наличии, предусмотренных законодательством (с допустимым отклонением ±25% для чая и кофе, ±20% для других продуктов);

установлена возможность взаимозаменяемости товаров – при отсутствии продукты могут быть заменены имеющимися (но не более 4 позиций).

— Мы упорядочили помощь более гибким и одновременно укрепили обязательность обеспечения граждан установленными объемами продуктов. В целом решение расширит круг и улучшит обеспечение нуждающихся в помощи людей, а также позволит более эффективно использовать запасы ранее закупленного зерна для обеспечения хлебом населения, нуждающегося в помощи, — пояснила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Ранее Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц. Речь идет об увеличении вдвое суммы денежной помощи в период отопительного сезона владельцам жилья, приютивших у себя вынужденных переселенцев.