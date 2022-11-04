В Украине по состоянию на 4 ноября отапливается почти половина объектов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

— На сегодняшний день почти половина объектов по всей Украине подключены к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома, – сказал Денис Шмигаль.

По словам премьера, самые высокие показатели подключения к теплу в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях, а в Киеве отапливаются уже 78% зданий.

— В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд. кубов газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки этих объемов, достаточно, чтобы пройти отопительный сезон, — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.