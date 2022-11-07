Решение о вступлении Украины в НАТО связано с институциональной реформой оборонных механизмов, требование же совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран Альянса было выполнено еще до полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Интерфакс-Украина.

— Я думаю, что во всем этом есть элемент политического решения. Так всегда было и будет. Я не думаю, что это сброшено со счетов. Но я также считаю, что существует тесная связь между необходимостью существенных реформ и политическим решением, потому что если вы не добьетесь прогресса в этих существенных реформах, вы предоставите очень удобную причину для тех, кто может быть менее заинтересован в продолжении расширения числа членов, – сказала Мелинда Симмонс.

По ее словам, война засвидетельствовала, что уровень подготовки ВСУ отвечает стандартам стран НАТО.

— Честно говоря, единственное, что сделала эта война, которой никто не хотел, – она показала, насколько украинские Вооруженные силы способны действовать со стандартным оборудованием НАТО. Но мы это знали еще до войны. Мне жаль, что им пришлось пройти проверку в этом. Но мы уже знали, что проблема не в совместимости, в том смысле, что это уже было выполнено. Речь шла об институциональной реформе оборонных механизмов, оборонных закупок, человеческих ресурсов обороны и т.п., где, как мы все знаем, предстоит еще много работы, — отметила посол.

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что трудно думать о таких реформах, когда россияне бомбят украинские объекты, но это важно. «И это важно не только для вступления или не вступления в НАТО, это действительно важно для того, чтобы в будущем иметь сильные Вооруженные силы», - добавила Симмонс.

Посол Британии отметила, что ее посольство продолжает работу в Украине с Министерством обороны.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила с президентом Владимиром Зеленским обеспечение финансовой поддержки Украины в ближайшие месяцы.