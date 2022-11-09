Полицейские идентифицировали около 168 тысяч захватчиков. В общей сложности сотрудники Нацполиции начали более 42 тыс. уголовных производств по военным преступлениям россиян.

Об этом сообщила прессслужба Нацполиции.

– Среди направлений, по которым работают следователи, преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях, – говорится в сообщении.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в криминалистический центр отметила, что документирование военных преступлений – это процесс, в котором украинцы собирают и фиксируют доказательства зверств россиян на поле боя. В свою очередь те, кто совершил эти зверства на войне, должны отвечать в украинских и международных судах.

— Наверное, в этом случае мы сталкиваемся с самым большим ужасом: мы обнаруживаем массовые захоронения гражданских граждан, в том числе людей, которые осуществляли эвакуацию из этих районов. Мы обнаружили 37 мест, где насильственно удерживались гражданские граждане. Это только на деоккупированных территориях. Мы понимаем, что есть еще 27 таких мест на наших оккупированных территориях и 7 – на территории Российской Федерации, где совершаются пытки в отношении наших граждан, – сообщил глава ГСУ Нацполиции.

Полицейские установили личности оккупантов-катов и заочно уже сообщили им о подозрении. Сотрудники ведомства установили 6,6 тысячи гражданских граждан, которые были расстреляны или замучены российскими военными.

С помощью посольства США в Украине полиция получила мобильную лабораторию ДНК-анализа, работавшую в Виннице при обстреле центра города, а также после обстрела торгового центра в Кременчуге.