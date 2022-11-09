В Украине пока не ожидается дополнительная мобилизация, все зависит от ситуации на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продолжению военного положения и мобилизации, Анна Маляр отметила, что по состоянию на сегодняшний день в Генштабе хватает тех людей, которые были мобилизованы.

В то же время, она добавила, что необходимо быть готовыми ко всем вариантам развития событий.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.