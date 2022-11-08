Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.

Об этом стало известно на официальном сайте ВР.

Отметим, что текста самого законопроекта еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить пока не известны.

Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.

— На ближайшем пленарном заседании будет снова продолжено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней, – написал нардеп Ярослав Железняк.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.