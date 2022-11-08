Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.
Об этом стало известно на официальном сайте ВР.
Отметим, что текста самого законопроекта еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить пока не известны.
Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.
— На ближайшем пленарном заседании будет снова продолжено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней, – написал нардеп Ярослав Железняк.
Ранее сообщалось, что несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.
Об этом стало известно на официальном сайте ВР.
Отметим, что текста самого законопроекта еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить пока не известны.
Впрочем, в Раде уже предположили, что речь может идти о 90 днях.
— На ближайшем пленарном заседании будет снова продолжено военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней, – написал нардеп Ярослав Железняк.
Ранее сообщалось, что несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.