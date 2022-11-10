В Киеве открыли центр помощи людям, спасенным от войны.

Это уже четвертое заведение в стране после Львова, Днепра и Запорожья, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Центр будет оказывать помощь пострадавшим от войны, там есть социальные работники, юристы, «взрослые» и детские психологи, а также специалисты, к которым могут обратиться жертвы насилия.

- Спасать всегда сложно. Спасать психологически или социально иногда даже сложнее, чем физически вывезти из-под обстрелов. Но сложно не значит невозможно. Такие центры это доказывают, – пишет Елена Зеленская.

Центр расположен по адресу: город Киев, ул. Радужно, 6А.

В больницах Украины появятся должности клинического психолога и психотерапевта, которые будут оказывать реабилитационную, медицинскую и паллиативную помощь.