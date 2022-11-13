Мобильный оператор lifecell ответил, почему при отключении электроэнергии исчезает связь.

На официальной странице компании в соцсети абонент пожаловался, что, когда нет света, Киевстар и Водафон продолжают работать, а lifecell практически сразу исчезает, пишет Хвыля.

«Лайф начинал с самых дешевых тарифов – для бомжей и студентов, и связь была некая. Сейчас это, наверное, самый дорогой оператор, но связь самая качественная. Во время войны тоже. Но – пока есть свет. Не знаю, как где, но в Харькове при отключениях Лайф исчезал, как и Киевстар. А Водафон кое-как, но работала связь, даже интернет тянул потихоньку», – написал клиент, выразив надежду, что компании удастся справиться с проблемой.

В lifecell объяснили, что при отключении электричества нагрузка на сеть возрастает, поэтому связи могут возникать сложности.

Время работы той или иной базовой станции в среднем без питания (только на аккумуляторах) несколько часов. Сколько зависит от количества резервных батарей на той или иной локации. lifecell постоянно пытается увеличивать их количество, – ответил представитель мобильного оператора.